Ilfattoquotidiano.it - Giorgia Meloni lunedì sarà a Washington per l’insediamento di Donald Trump (al chiuso a causa del freddo artico)

Nella conferenza stampa di inizio anno lo aveva detto, le “avrebbe fatto piacere esserci”. E così20 gennaio la premier italianaper la Cerimonia di insediamento del presidente eletto degli Stati Uniti,. Confermata, quindi, l’indiscrezione delPost, che aveva annunciato la presenza del primo ministro italiano e anche quella del presidente argentino Javier Milei. Dopo neanche 15 giorni, quindi,tornerà negli States dopo la visita lampo di inizio gennaio, quando volò a Mar-a-lago direttamente da: fu quella l’occasione per parlare della situazione della giornalista italiana Cecilia Strada, detenuta in Iran e liberata di lì a poco. E per Bloomberg l’incontro servì anche ad accelerare sull’accordo tra Italia e SpaceX per la fornitura della tecnologia satellitare Starlink di Elon Musk.