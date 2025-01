Lapresse.it - Francia, donna truffata online da falso Brad Pitt per 830mila euro

Leggi su Lapresse.it

Inuna 53enne, identificata solo come Anne, è stata vittima di unche l’haper circa. Laè stata adescata sui social da qualcuno che si fingeva l’attoree che le ha fatto credere di avere con lui una relazione a distanza. Le autorità dell’isola La Riunione, nell’Oceano indiano, dove Anne vive e dove ha presentato denuncia, ha aperto un’indagine per cercare di identificare gli autori di questa truffa.“Chiedeva soldi per un’operazione per un tumore”Nel programma Sept à Huit, la vittima ha raccontato di aver ricevuto falsi selfie e documenti d’identità falsificati da truffatori che si spacciavano pere che affermavano di aver bisogno di un aiuto finanziario per pagare un’operazione per un cancro ai reni. La, ormai rovinata, ha detto di aver tentato tre volte il suicidio e di essere stata ricoverata in un reparto psichiatrico.