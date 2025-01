Oasport.it - Errani/Vavassori iniziano con una nitida vittoria nel tabellone di doppio misto agli Australian Open

Sarae Andreavincono il loro match di primo turno nel torneo di2025. La coppia azzurra supera per 6-3 6-4 quellaa, con wild card, formata da Destanee Aiava e Omar Jasika. Al secondo turno ci saranno Olivia Nicholls e Henry Patten, britannici con ottima competitività (numero 41 WTA e campione di Wimbledon in carica).Si comincia subito con i due azzurri molto carichi, in particolareche è il dominatore del gioco e porta al primo break, subito recuperato dai duei. Il gioco si ferma dieci minuti, dato che entra lo staff medico, ma alla ripresa arriva il nuovo break da parte del duo italiano, che poi gestisce con assoluta tranquillità il resto del parziale per chiuderlo sul 6-3.Situazione molto simile nel secondo set, perché il servizio strappato arriva subito nel game d’apertura.