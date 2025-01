Ilgiorno.it - “Dottore, sono la persona che ha salvato da un infarto”: il tifoso interista rintraccia il medico che lo ha soccorso sugli spalti di San Siro

Leggi su Ilgiorno.it

Milano, 18 gennaio 2025 – In tempi in cui i medici si sentono esotto attacco, nei Prontocome in corsia, la storia di unallo stadio di Sanda un camice bianco diventa una vicenda che rasserena gli animi. I fatti risalgono al 19 dicembre scorso: Massimo Luciano, 54 anni, è arrivato dalla provincia di Torino assieme al figlio;di Sanper seguire assieme l’amato Inter che affronta in campo l’Udinese quando accusa un malore. Un arresto cardiaco che si sarebbe potuto rivelare fatale se in quel momento non avesse incontrato sulla sua strada ilAlessandro Geddo, che quella sera e responsabile del Servizio Sanitario di Sandurante le manifestazioni sportive, oltre che primario dell'Unità Operativa di Anestesia, Rianimazione e Terapia del dolore degli istituti di ricovero e cura del Gruppo Iseni di Lonate Pozzolo, in provincia di Varese.