Caso Visibilia Santanchè non molla | Vado avanti Ora palla nelle mani di Meloni

(Adnkronos) –. Non rilascia dichiarazioni la ministra del Turismo Daniela, rinviata a giudizio dalla gup di Milano Anna Magelli per falso in bilancio nella vicenda relativa ai contiEditore. Ma chi ha avuto modo di sentire l’imprenditrice in queste ore fa sapere all’Adnkronos che l’orientamento è quello di resistere, in barba alle richieste di dimissioni che fioccano dalle opposizioni – dal Pd al Movimento 5 Stelle passando per Avs e Azione (con l’unica eccezione di Italia Viva, che invoca il principio del garantismo). Del resto era stata la stessa, a margine della kermesse di Atreju nel dicembre scorso, a spiegare in un colloquio con il Fatto quotidiano che non avrebbe lasciato il suo incarico anche indi rinvio a giudizio. Laora èdella presidente del Consiglio Giorgia, che ieri non è intervenuta sulla vicenda.