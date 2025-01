Amica.it - Blumarine by David Koma: è uscita la prima collezione

Il nuovobyè qui. Non è stato necessario attendere le sfilate di febbraio per avere un’idea di che piega prenderà il brand perché il designer londinese ha appena firmato la suad’esordio. Nell’ottobre 2023, dopo 4 anni in carica, Nicola Brognano lascia la direzione creativa del brand, passando il testimone a Walter Chiapponi. Ma, dopo solo un defilè, a causa di motivazioni personali, la poltrona è di nuovo vacante ed è qui che arriva. Classe 1985, nato in Georgia ma laureato alla Central Saint Martins di Londra, ha lavorato come direttore creativo per Mugler dal 2013 al 2017, gestendo parallelamente il suo brand omonimo. Ora direttore di, ha deciso di presentarsi così.