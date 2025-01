Basket Serie A 2024 2025 | vittorie per Trento e Trieste battute Treviso e Reggio Emilia

Leggi su Sportface.it

La cronaca e il tabellino dei due anticipi della sedicesima giornata della regular season delladi. Altra vittoria per la Dolomiti Energia Trentino, che dopo il successo infrasettimanale in Europa superae si regala almeno una notte in testa alla classifica insieme a Brescia. Allo stesso tempo sorride, che espugna il campo dicon una prova davvero convincente e aggancia Milano al quinto posto. Di seguito il racconto delle due partite.vola in testa alla classifica, la cronaca della vittoria suL’inizio di partita è molto equilibrato, con entrambe le squadre che provano a difendere forte fin dai primi minuti. Il primo quarto vedeavanti 7-2 in avvio, conche però risponde subito grazie a Olisevicius che riporta sotto la compagine veneta.