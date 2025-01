.com - Basket B nazionale / Fabriano ospita il Ruvo di Puglia, Jesi il Chiusi San Giobbe

Oramai ogni partita ha la sua importanza ai fini della classifica. In questo momento i quintetti di Niccolai e Ghizzinardi sono in zona play in ma è necessario consolidare, se non addirittura migliorare il prima possibile, tale posizioneVALLESINA, 18 gennaio 2025 – Due gare casalinghe per.Dopo il turno del mercoledì con risultati alterni,ha vinto a Chieti eperso a Roma, si ritorna a giocare di domenica alla ricerca di punti classifica.NiccolaiLa Ristoproospiterà una delle squadre più forti del girone. All’andata il quintetto di Niccolai vinse, bene e meritatamente, inper 65-83. Domani, palla a due alle 18 a Cerreto, sarà tutt’altra partita con gli ospiti che hanno una striscia aperta di cinque successi consecutivi. Quella allenata dall’ex coach di Ancona Stefano Rajola è una delle compagini più in forma dell’intero girone trascinata dal cannoniere Jackson.