A Ranco sul lago Maggiore arrivano gli occhiali con l’intelligenza artificiale che ti fanno parlare in varesino

(Varese), 18 gennaio 2025 – Nella giornata nazionale del dialetto, dopo il numero di Topolino in milanese andato a ruba negli scorsi giorni, anche nel piccolo borgo diin riva al, mille abitanti, non hanno voluto essere da meno, e hanno realizzato un simpatico video di cinque minuti circa che unisce in modo divertente storia, tradizioni e il futuro rappresentato dal. Pubblicato sulle principali piattaforme online, a cominciare da You Tube, ha ottenuto migliaia di visualizzazioni in poche ore. Protagonisti della clip sono gli stessi volontari della Pro loco, che “scoprono” l’ultima invenzione tecnologica: un paio dida vista in grado, grazie al, di tradurre automaticamente tutte le lingue in italiano. Una notizia che sconvolge il piccolo centro: il futuro della comunicazione rischia di compromettere la conoscenza del dialetto.