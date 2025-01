Romadailynews.it - Viterbo: casa in legno distrutta Tessennano, intossicate madre e figlia

Incendio, nella notte, in una abitazione nel comune diin provincia di. Le fiamme sono divampate poco dopo la mezzanotte all’interno della struttura realizzata inche e’ andata completamente. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigli del fuoco di Tarquinia, Gradoli e dae al loro arrivo le occupanti della, una donna di circa 40 anni e ladi 8, erano gia’ all’esterno.Entrambe sono state trasportate in ospedale per aver inalato fumo. Le operazioni di spegnimento si sono protratte per tutta la notte fino all’alba.Agenzia Nova