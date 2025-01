Ilrestodelcarlino.it - Studenti dell’Iss: "senza palestra né riscaldamento"

"Nientené riscaldamenti, a pagare sono gli!" Così recita lo striscione affisso dai militanti del Blocco Studentesco all’ entrata dell’IIS Fermi Sacconi Ceci. Ormai da tempo le condizioni all’ interno dell’ istituto sono insostenibili- dichiara in una nota il movimento-Riscaldamenti che non funzionano e temperature bassissime nelle classi, tutto ciò è inaccettabile, soprattutto nei mesi invernali. A peggiorare la situazione- continua la nota- è lo stato e la durata dei lavori della, con il risultato che glinon hanno attualmente una struttura adeguata dove svolgere le ore di attività fisica. Chiediamo a istituzione e presidenza di intervenire al più presto per risolvere questa situazione di disagio- conclude il movimento- o siamo pronti a scendere in strada per fare sentire la nostra voce".