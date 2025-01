361magazine.com - Stefano De Martino dalla Rai torna a Mediaset: dove e quando

Leggi su 361magazine.com

DeRaivederlo. Ecco cosa è emersoDesta riscuotendo un clamoroso successo in Rai alla conduzione di “Affari tuoi”. In ogni programma televisivo,continua ad ottenere un ottimo successo tra share ed ascolti. Dedurante la sua carriera tra tv, ballo e anche in versione conduttore riesce a dare il meglio di sé e a trasportare i telespettatori in un vortice di armonia e gioia.Leggi anche Incidente a Cuba, due morti: una è una donna italiana, sei i feritiEccorivederlo su Canale 5Stando a quanto riporta Novella2000 pare proprio chedomani sera potrebbe rire inda Maria De Filippi. Il giovane conduttore è stato lanciato proprio dal programma de la De Filippi, “Amici” nell’edizione in cui vinse Emma Marrone.