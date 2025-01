Lapresse.it - SpaceX, navicella esplode dopo il lancio. Voli dirottati per caduta detriti

Diversicommerciali sono statio ritardatiche laStarship diè esplosa durante il decollo. Secondo Flightradar24, decine disono stati interessati. La Federal Aviation Administration (FAA) ha dichiarato di aver “brevemente rallentato e dirottato gli aeromobili nell’area in cui stavano cadendo idel veicolo spaziale”aver emesso un avviso ai piloti riguardo a una “zona pericolosa per ladidel razzo Starship”. La FAA non ha ricevuto segnalazioni di feriti o danni materiali causati daidi Starship, ha dichiarato un portavoce dell’agenzia a Cnbc.Il settimo test concluso a metàC’era grande attesa per il settimodell’astronave Starship, laprogettata per le missioni destinate alla Luna e a Marte, invece si è trattato di un mezzo fallimento.