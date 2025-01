Schianto all’incrocio scontro tra auto e scooter Motociclista grave in ospedale

Leggi su Dayitalianews.com

Dopo quelli registrati nelle ore e nei giorni scorsi, ancora un incidente nel Salento. Un violentotrasi è verificato nel pomeriggio di oggi a Lecce. L’episodio è andato in scena lungo viale della Libertà, esattamente all’altezza di via Massa. Qui, per cause ancora tutte da chiarire e specificare, sono venute a contatto una Dacia Duster ed unoMedley Piaggio. Ad avere la peggio è stato il centauro che era in sella al mezzo a due ruote che, dopo il contatto, è stato sbalzato dalla sella ed è finito rovinosamente sull’asfalto., centauro con codice rosso al FazziIlè stato subito soccorso dai passanti. Questi ultimi hanno chiamato i soccorsi. Sul posto dellosono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito, d’urgenza e con codice rosso, ilpresso l’Vito Fazzi di Lecce.