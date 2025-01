Pronosticipremium.com - Roma Primavera-Monza, il pronostico: piace il multigol casa

Tutto pronto per dare il via al girone di ritorno del campionato, in cui vedremo diversi incontri interessanti, tra cui anche quello trache andrà in scena a partire dalle ore 13:00 del 18 gennaio. Le due formazioni si incontreranno allo Stadio Tre Fontane per contendersi i tre punti messi in palio per la 20ª giornata. L’obiettivo dei giallorossi, senza ombra di dubbio, è quello di provare a ripetere la prestazione vista in campo contro il Torino per confermare la prima posizione in classifica ed allontanare il Sassuolo che, invece, dovrà vedersela con il Genoa. L’occasione del riscatto per Falsini è dunque dietro l’angolo. L’allenatore, infatti, sa bene cosa non sottovalutare del, visto che la gara di andata si concluse con un netto 5-1 per i brianzoli. Tutto potrebbe essere affidato nelle mani di Misitano che tornerà in campo dopo l’influenza, con Zefi e Coletta a suo supporto.