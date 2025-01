Ilrestodelcarlino.it - Riccardo, avvistamento in Svizzera. Dettagli e racconti fanno sperare: "Ho notato l’orecchino a croce"

E’ uno spiraglio di speranza probabilmente più grande degli altri quello emerso l’altra sera, durante la trasmissione "Chi l’ha visto?", sulle sorti diBranchini, il 19enne di Acqualagna scomparso il 12 ottobre dopo aver parcheggiato la sua auto presso la diga del Furlo. A riaccendere la fiammella è stata una donnache ha raccontato in trasmissione di aver dato un passaggio in auto al ragazzo, a metà ottobre, non molto tempo dopo la scomparsa. Lo avrebbe incontrato mentre percorreva la strada di Melide, nel Canton Ticino. La donna ha detto di avera forma didel ragazzo e ha raccontato: "Mi sono fermata e gli ho chiesto ‘Dove devi andare?’, non ricordo se ha detto ‘Irlanda’ o ‘Olanda’. È salito in macchina dopo che gli ho detto che andavo a Lugano, mi ricordo che aveva un pantalone scuro nero e una felpa color marroncino-senape.