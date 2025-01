Quotidiano.net - Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più. Sorpresa fuori dal podio

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 gennaio 2025 – Stanco delle bollette salate? Vuoi ridurre i tuoi consumi domestici? Il primo passo per risparmiare energia è individuare glipiù energivori e ottimizzarne l'uso. Tra le principali responsabilità dei costi elevati ciil condizionatore, la lavatrice, l'asciugatrice e il phon. Anche frigorifero, lavastoviglie e forno incidono sui consumi, anche se in misura minore, grazie a un utilizzo generalmente più limitato. Il primo passo per risparmiare è avere coscienza dei consumi e, successivamente, mettere in atto una serie di buone pratiche. Glichedi più È possibile stilare una classifica dettagliata dei consumi deglipiù comuni, arricchendola anche con consigli per ridurre gli sprechi e, di conseguenza, abbattere i costi.