Sport.quotidiano.net - Premier League, l'Arsenal accorcia sul Liverpool

Leggi su Sport.quotidiano.net

Roma, 16 gennaio 2025 - Ilnon va oltre l'1-1 contro il Nottingham Forest, che si conferma la bestia nera della squadra di Slot: al City Ground, i reds centrano il secondo pareggio di fila dopo il 2-2 di Anfield contro il Manchester United. Chi sfrutta al massimo questa situazione è l', che sconfigge il Tottenham nel North London Derby e riduce a quattro i punti di distacco con i reds in testa, seppur con una partita in più. Continua il momento negativo del Chelsea: allo Stamford Bridge contro il Bournemouth finisce 2-2, con i blues che retrocedono al quinto posto in classifica, dato che il Newcastle fa il suo dovere contro il Wolverhampton. 2-2 anche per il Manchester City contro il Brentford, mentre il Man United sconfigge in rimonta il Southampton. Le partite della ventunesima giornata diTermina 1-1 il big match tra Nottingham Forest e, con i padroni di casa che passano in vantaggio all'8' con Wood e i reds che pareggiano i conti al 66' con Diogo Jota.