Impresaitaliana.net - No al Ddl Sicurezza da parte della Cgil, Ricci: “Decreto antidemocratico”

Nicola Ricci, segretario generale CGIL Napoli e Campania boccia il Ddl Sicurezza del Governo. Napoli. «Il Ddl Sicurezza ci sembra un'azione antidemocratica, rispetto a quello che è il diritto di manifestare in questo paese. Il diritto al dissenso va salvaguardato». Così Nicola Ricci, segretario generale CGIL Napoli e Campania, intervenuto alla manifestazione "100 mila luci contro il buio del regime" che si è tenuta oggi a Piazza Plebiscito a Napoli. «Siamo con la Rete contro il Ddl Sicurezza perché questo provvedimento prevede settanta nuovi reati penali e pene rafforzate – ha detto Ricci – Dobbiamo difendere a tutti i costi il diritto costituzionale a manifestare, a protestare per difendere i diritti sociali e civili».