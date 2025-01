Sport.periodicodaily.com - Modena vs Frosinone: le probabili formazioni

Gara valida per la ventiduesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Le due squadre attraversono un periodo poco brillante, con gli emiliani fuori dalla zona play-off e i ciociari coinvolti nella lotta per non retrocedere.vssi giocherà sabato 18 gennaio 2025 alle ore 15 presso lo stadio Braglia.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI padroni di casa sono reduci da una brutta sconfitta a Palermo, ma nonostante ciò non distano molto dalla zona play-off, appena due punti. La squadra di Mandelli deve però migliorare lo score di queste ultime tre giornate che l’ha vista raccogliere soltanto due punti.I ciociari sono ancora pienamente coinvolti nella lotta per non retrocedere, occupando il diciassettesimo posto con 20 punti. Male il rendimento delle ultime cinque partite, nelle quali la squadra di Greco ha ottenuto tre sconfitte, una vittoria e un pareggio.