Mandelli, rosa al completo. Prima volta quest'anno

Segnatevi bene la data di domani sul calendario della stagione canarina, perché raramente l’allenatore del Modena (che fosse Bisoli o che sia) ha avuto la possibilità di avere tutti i giocatori dellaa disposizione per una gara di campionato. Ebbene, viva l’abbondanza. Per la delicata sfida con il Frosinone,potrà finalmente sfogliare la margherita e schierare una formazione che potremmo definire "tipo". Con i rientri di Cauz e Zaro dalla squalifica, gli infortunati che progressivamente stanno sempre meglio (i vari Ponsi, Caso, Botteghin e Defrel, impiegati già a Palermo questi ultimi) i canarini non hanno alibi e si apprestano all’appuntamento del Braglia nel migliore dei modi, almeno dal punto di vista delle presenze. Ovvio che, anche da un punto di vista psicologico, questo dettaglio dovrà fare la differenza.