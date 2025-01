Liberoquotidiano.it - Israele e Hamas, firmato l'accordo di tregua

Leggi su Liberoquotidiano.it

Dopo una giornata di scontri all'interno del governo israeliano per il raggiungimento di uncon, nella notte in Qatar arriva la firma per la. I rappresentanti di, Stati Uniti e Qatar hanno infattiufficialmente a Doha l'sugli ostaggi e il cessate il fuoco. L'ufficio del primo ministro Benjamin Netanyahu ha confermato che è stata raggiunta l'intesa aggiungendo che il governo si riunirà "per approvare l'" dopo la riunione di oggi del gabinetto politico di sicurezza. Tensioni nell'esecutivo israeliano: l'ultradestra del ministro Ben Gvir ha annunciato l'uscita dal governo in caso di ratifica dell'con i palestinesi.