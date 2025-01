Movieplayer.it - Isabella Rossellini e il tenero ricordo di David Lynch. Quella volta che lo definì: "L'amore della mia vita"

Dopo la morte diricorda il legame speciale che li univa con un toccante messaggio su Instagram. Il 16 gennaio Hollywood ha pianto la perdita di uno dei suoi maestri più celebrati,, scomparso all'età di 78 anni a causa di un enfisema. Tra i numerosi omaggi arrivati da colleghi e amici, anche, attrice feticcio ed ex compagna del regista, ha voluto rendere omaggio alla sua figura., che ha recitato in Velluto Blu e Cuore selvaggio di, ha condiviso su Instagram una foto che la ritrae insieme al regista, in un momento di affetto. La didascalia recita: "L'ho amato tantissimo. Grazie per tutti i messaggi che mi state inviando in queste ore". .