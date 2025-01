I grandi Match | Inter-Benfica 1965 La conquista della seconda Coppacampioni

Leggi su Ilnerazzurro.it

A Milano, quel giorno, un temporale annunciò l’avanzata nerazzurra. Dienst fece giocare lo stesso. Nessuno ci avrebbe spaventato e niente ci avrebbe intimorito. Le avverse condizioni metereologiche avrebbero ingigantito la tempra e la forza dei nostri. I tifosi avevano aspettato quel momento in tutti i modi. 85.000 a S. Siro, la loro risposta. Giocarsi la finale e per giunta in casa propria sembrava un segno del destino per una squadra da tramandare ormai alle future generazioni. Le battaglie con l’Independiente, tempo prima, avevano fatto il giro del mondo; il cuore e la grinta perché a Buenos Aires non passi se non liberi i cingolati. Cronache che sembravano pura invenzione a beneficio di una favola ma tutto era reale; l’ostilità sugli spalti era un felice connubio con la ferocia e l’aggressività in campo.