Gaeta botte alla ex | i cittadini attirati dalle urla chiamano i carabinieri

, 17 gennaio 2025 –all’interno di un’abitazione: da lì è stato lanciato l’rme da alcuniche hanno segnalato quanto udito aidella Tenenza di. Interventi sul posto i militari hanno deferito, in stato di libertà, un cittadino straniero di 28 anni del posto, per il reato di lesioni personali.Iintervenuti, apprese le prime indicazioni, nell’immediatezza hanno identificato l’indagato che, durante una lite scaturita con la propria ex-convivente, aveva percosso la donna cagionandole delle lesioni che, dai sanitari del Pronto Soccorso del più vicino ospedale, venivano giudicate guaribili in 21 giorni.Un altro caso di violenza di genereGli stessidi, solo pochi giorni prima, hanno dovuto affrontare un altro caso inerenteviolenza di genere, deferendo un 54enne, originario della Provincia di Napoli e già noto alle Forze di Polizia, per il reato di atti persecutori.