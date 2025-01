Ilrestodelcarlino.it - Echo Pop + presa smart: il bundle per la casa intelligente in promo Amazon

Pop (o Alexa) è uno degli assistenti vocali più comuni, ormai, in tutte le nostre case e grazie ad esso sale il livello della domotica della propria abitazione. Insieme adPop,propone anche unaTP-Link, chiaramente compatibile. Entrambi i dispositivi vengono messi in un budle scontato del 21% e acquistabile a 61,99€. Compra oggi il nuovoPopPop + TP-Link: il futuro delle caseè adesso! Partiamo daPop, l'assistente vocale targatocon Alexa integrata. Grazie adPop potrai ascoltare musica, essere aggiornato su tutte le notizie dal mondo dell'ultim'ora, sul meteo e non solo. Sarà possibile impostare dei timer, collegare una TV compatibile o anche segnare una lista della spesa. Tutto potrà essere effettuato tramite il comando vocale e tramite l'interazione con Alexa, l'AI sviluppata dalla stessa