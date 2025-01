Pronosticipremium.com - Dovbyk scalda i motori, Genoa nel mirino: all’andata il primo gol con la Roma

Leggi su Pronosticipremium.com

Reduce dal pareggio per 2-2 con il Bologna, lain vista del ritorno in campo. I giallorossi hanno strappato un punto ai felsinei per dare il via al loro girone di ritorno. L’obiettivo ora è chiaro: ritrovare la via della vittoria, per avvicinarsi sempre di più a quel 7° posto che appariva una chimera e che adesso è un traguardo concreto. I capitolini starebbero limando gli ultimi dettagli in vista della sfida con il, in programma oggi 17 gennaio alle 20:45 allo stadio Olimpico. Un match estremamente delicato, contro un avversario che è in forma smagliante sotto ogni aspetto.Claudio Ranieri sa che il Grifone sta vivendo un momento straordinario, anche grazie alla cura di un Patrick Vieira che ha saputo sostituire al meglio Alberto Gilardino. Il coach di Testaccio si dovrebbe affidare al suo consueto scacchiere, con l’attacco che non cambia volto.