Derby vietato ai tifosi, gli ultras rivali si alleano: "Anche noi fuori dal palazzo"

Rimini, 17 gennaio 2025 – È la sconfitta dello sport. Comunque vada in campo domenica all’Unieuro Arena di Forlì, dove si giocherà iltra i padroni di casa della Pallacanestro Forlì e Rinascita basket Rimini. Una gara a cui iriminesi, che sognavano da mesi questa trasferta, non potranno assistere. 09-05-2024 Rimini - RBR Basket Rimini vs Rieti - fine partita la delusione tra ie giocatori Il prefetto di Forlì ha deciso di vietare la vendita dei biglietti ai riminesi per motivi di sicurezza. C’è il rischio di tensioni e scontri. Dietro la decisione la storicatà tra Rimini e Forlì, mal’agguato di novembre a Bellaria (video) compiuto da alcuniriminesi (di calcio) in un circolo frequentato da quelli del Cesena. Il provvedimento è stato deciso in accordo col Casms (Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive), che ha indicato ildi Romagna tra le partite a rischio.