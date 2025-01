Ilgiorno.it - Caso Visibilia, la ministra Daniela Santanchè rinviata a giudizio

Milano, 17 gennaio 2025 - Ladel Turismo,per presunte irregolarità nei bilanci del gruppo. Il gup di Milano, Anna Magelli, ha infatti accolto la richiesta dei pm Luigi Luzi e Marina Gravina e disposto il rinvio aper la senatrice di FdI e per altri 16 imputati accusati di false comunicazioni sociali. Per tutti il processo prenderà il via il 20 marzo prossimo davanti al Tribunale di Milano. Sedici a processo A processo finiscono in tutto 16 persone - tra loro anche il compagno Dimitri Kunz, la sorella Fiorella Garnero e la nipote Silvia Garnero, l'ex compagno dellaCanio Giovanni Mazzaro che hanno avuto ruoli all'interno della spa - più una società,srl in liquidazione. La giudice ha accettato il patteggiamento di Federico Celoria, ex consigliere di amzione, e delle altre due società indagate,Editore ed Editrice, che avevano proposto una sanzione amtiva.