Ilgiorno.it - Bergamo, morta dopo un pugno in stazione: catturato dopo due anni l’uomo che la colpì

, 17 gennaio 2025 – È stato intercettato e arrestato vicino a Lione il 6 gennaio, festa dell’Epifania. A individuarlo sono stati la polizia francese e i carabinieri del Nucleo investigativo di, che hanno operato coordinati dal pubblico ministero Paolo Mandurino. Si tratta di Hachana Sabri, 24, tunisino. Deve rispondere di omicidio preterintenzionale. Ora si attende la sua estradizione. La vicenda che lo chiama in causa risale al 21 luglio 2022. Quella sera, secondo l’accusa, Hachana Sabri aveva colpito con unMiriam Migliore, 41, una senzatetto che viveva allacome il 24enne tunisino. Entrambi alle prese con problemi di droga e alcolismo. In realtà Sabri quella sera l’aveva colpita per sbaglio,una violenta lite con un’altra persona che lo aveva picchiato a sangue.