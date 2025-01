Movieplayer.it - Avengers: Doomsday, i fratelli Russo hanno buttato via la sceneggiatura dell'autore di Loki

Leggi su Movieplayer.it

I due registidovuto ricominciare daccapo con launa volta che i piani sono cambiati con il loro arrivorappresenta un importante cambiamento di direzione per il Marvel Cinematic Universe dopo l'abbandono'arco narrativo che vedeva in Kang il Conquistatore il villain principalea storia. Un nuovo report afferma, infatti, che i registi Joe e Anthonyfatto di tutto per favorire questo cambiamento, rinnovando completamente laoriginale per l'atteso sequel. Secondo lo scooper hollywoodiano Daniel Richtman, ivia laoriginale discritta da Michael Waldron, giàa seriesu Disney+. Marvel costretta a rivedere i suoi piani dopo l'addio a Kang Waldron aveva inizialmente scritto .