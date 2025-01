Quotidiano.net - Arrestato a Crotone il trafficante di esseri umani capo dei 'Arrow Baga - Supremes Vikings'

Undi, latitante, ritenuto adel gruppo criminale nigeriano denominato "" attivo da diversi anni in Francia, è statodalla Polizia a. L'uomo A.D., di 42 anni, è stato bloccato dai poliziotti dell'Ufficio immigrazione e della Squadra mobilese in esecuzione di un mandato di arresto europeo dopo che dal 2023 si era sottratto alla cattura dopo una condanna a 10 anni di reclusione emessa dal Tribunale di Marsiglia (Francia) per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, estorsione e violenza sessuale.