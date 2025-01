"Agriclima", ecco la piattaforma tecnologica per mitigare i rischi in agricoltura

Leggi su Ildenaro.it

Alla guida di un partenariato formato da importanti player del settore, Fondazione Bruno Kessler coordina il progetto, volto alla realizzazione di unainnovativa per l’analisi dell’impatto dei cambiamenti climatici in, lo sviluppo di strumenti per la mitigazione delo, la gestione e lo scambio sicuro dei dati. Finanziata con bando a cascata Pnrr – National Center for Technology in Agriculture, Bando Spoke 4 W.P. 4.3 Agritech – laoffrira’ strumenti per facilitare e semplificare la raccolta, la catalogazione e l’accesso a un insieme rilevante di dataset pubblici e privati.Grazie all’integrazione di questi ultimi a modelli di elaborazione dati avanzati, lapermettera’ di studiare la relazione tra clima, produttivita’ agricola e dinamiche idrologiche.