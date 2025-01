Iltempo.it - Separazione delle carriere, Nordio: "Spezzeremo il legame tra magistrati e correnti"

C'è il primo ok da parte della Camera alla riforma che sdoppia il Consiglio superiore della magistratura, creando un organismo giudicante e un altro requirente e introducendo il sorteggio come criterio per la selezione dei loro membri. È il primo passo per l'introduzione della, da lungo tempo cavallo di battaglia del centrodestra e salutato oggi come una vittoria dal ministro della Giustizia Carlo: "Laè stata un grande successo del mio governo e della mia storia personale. Comprendo che le cose che ho scritto in questi ultimi 30 anni possono essere non completamente realizzate, ma la madreriforme, che è lae soprattutto l'istituzione dell'alta corte di giustizia e il sorteggio dei, avrà a seguire tutta una serie di conseguenze positive per la stessa magistratura", ha detto.