Pier Luigi Colizzi nuovo global chairman dell'investment banking di Barclays

ha nominatocome. Il top banker italiano, giàdel settore m&a nell’area Emea, sarà anche membro del Gcg, ilgroup della banca. Si tratta del gruppo di banchieri senior diistituito nel 2021 con l’obiettivo di gestire e sviluppare le relazioni con i clienti d’alto profilo.Chi èLa carriera dinel settore delle fusioni e delle acquisizioni, oltre che nell’investment, dura da 30 anni. Il top banker è entrato innel 2012 come head of Italy investment. Tre anni più tardi è diventato head di m&a per l’area Emea. Nel 2021, inoltre, ha assunto la guidadiper l’Europa continentale. Precedentemente ha lavorato in Citi, per Credit Suisse First Boston e a inizio carriera per Bzw e Smith Barney.