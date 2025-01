Oasport.it - Olimpia Milano-Partizan Belgrado oggi in tv, Eurolega basket 2025: orario, programma, streaming

Doppio turno settimana die appuntamento casalingo questa sera per la EA7 Emporio Armaniche sarà in campo all’Unipol Forum di Assago contro ilè reduce dalla netta vittoria interna contro l’Alba Berlino, così come i serbi, che hanno vinto ampiamente il match esterno in casa del VilleurbanneDopo il pessimo avvio stagionale, con una vittoria e cinque sconfitte, la squadra di Ettore Messina sembra aver trovato la quadra e sta correndo in piena zona play-in, con le prime sei posizioni nel mirino. Nonostante i tanti problemi di infortuni, infatti, l’EA7 Emporio Armaniè reduce da tre successi consecutivi, cui si aggiungono i due ko di misura con Bayern e Olympiacos che hanno lasciato l’amaro in bocca.Le prossime settimane, prima della pausa a metà febbraio, saranno decisive per capire quali siano le reali ambizioni dei biancorossi.