MotoGP presentata la nuova Aprilia | Martin pronto a difendere il titolo

L’Racing dà il via a unae stimolante fase del suo progetto in, puntando con determinazione al vertice del motomondiale. La squadra italiana ha messo in mostra l’RS-GP25 e si prepara a affrontare una stagione ricca di aspettative, sostenuta dall’ingresso in scuderia di due piloti di assoluto: il campione del mondo Jorgee l’ex pilota del team VR46 Marco Bezzecchi. LaRS-GP25 è il frutto di un lavoro incessante di sviluppo e miglioramento in tutte le aree chiave, dalla ciclistica all’aerodinamica, dall’elettronica al motore V4.16.11.2024, Circuit de Barcelona-Catalunya, Barcelona,Motul Solidarity Grand Prix von Barcelona 3.Platz für Jorgeaus Spanien, Prima Pramac Racing//BRATICHASANBRATIC0923/Credit:Hasan Bratic/SIPA/2411161609Jorgecerca la difesa delJorge, fresco campione del mondo, ha si è dichiarato entusiasta per laavventura.