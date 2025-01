Nerdpool.it - La star di Chicago Fire stuzzica scherzosamente il cast di Chicago Med in vista del crossover

Ci stiamo avvicinando sempre di più al miticoOne. Un evento che è stato preparato per sei anni. La pandemia del 2020 è avvenuta più di recente rispetto all’ultimodiviso in tre parti che, curiosamente, aveva a che fare con un virus mortale.Ma stiamo divagando. Onesi sta preparando per un’altra trama che si estende per tre ore. Ci saranno anche alcuni interessanti cambi di programmazione. Di solito èMed a dare il via alle trasmissioni, ma mercoledì 29 gennaio il copione cambierà e inizierà conprima di passare a Med ePD.Minoso hapreso in giro la stella del Med Steven WeberJoe Minoso sarà alla guida di. L’attore ha partecipato a tutti gli eventie ha avuto la possibilità di lavorare con quasi tutti i personaggi della serie.