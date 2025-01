Unlimitednews.it - Israele “Per il cessate a fuoco a Gaza mancano gli ultimi dettagli”

ROMA (ITALPRESS) – Una fonte diplomatica israeliana ribadisce che glidell’accordo per il rilascio degli ostaggi con Hamas non sono stati definiti. “Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è irremovibile nel voler finalizzare tutti idell’accordo prima di sottoporlo all’approvazione del gabinetto e del governo”, dice la fonte ai giornalisti, israeliani sostenendo che lo Stato ebraico ha costretto Hamas a fare marcia indietro dalle richieste dell’ultimo minuto sul corridoio di Filadelfia. In precedenza, l’ufficio del primo ministro israeliano ha detto che c’era stato anche un disaccordo sulle identità di alcuni dei prigionieri palestinesi destinati a essere rilasciati. “Questa insistenza sembra dare i suoi frutti, ma finché le cose non saranno completamente concordate, Netanyahu non convocherà il gabinetto e il governo”, afferma la fonte.