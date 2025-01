Gamberorosso.it - "Il mio spacciatore di würstel si trova in Tirolo e non ha un nome". Dove mangiare in Val Pusteria con i consigli di Giorgione

«Niente mi rimette al mondo come 15 giorni tra le mie montagne, è una ricarica che dura un anno intero». Dopo, o meglio con, Anzio e Trani, la Valper Giorgio Barchiesi, ilnazionale che negli anni ha raccolto intorno a sé una tribù di fan "laidi e corrotti" di ogni genere, taglia ed età, è un luogo del cuore e un rifugio per l'anima, come raccontato nel suo secondo libro- Le Origini e nel viaggio "smucinatorio" della serie, Monti e Cucina girata nel 2016 con Gambero Rosso Channel.«Io vado per boschi a funghi da quando sono mammoccio. È dal ‘57 che trascorro le vacanze a Villabassa, da piccolo per due, tre mesi interi, ora un paio di sacrosante settimane in cui mi rigenero tra passeggiate, serate nelle stuben a intonare canti tirolesi e, ovviamente, epiche mangiate di tutto il bendidio che siqui, nei masi, nei rifugi, nei ristoranti di un certo livello ma anche nei volgari chioschi che trovi per strada, e ti scodellano deibolliti con crauti da lacrima».