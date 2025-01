Inter-news.it - ESCLUSIVA IN – De Santis: «Perez, mi colpisce la personalità! L’Inter può girarlo a questo club»

Lorenzo De, agente FIFA e grande esperto di calcio argentino, ha parlato insu Inter-News.it. Il suo punto di vista su Tomas, ragazzo del Newell’s Old Boys in trattativa per venire al. Poi il suo paresu Mateo Silvetti e sul momento di Lautaro Martinez.è in trattativa per Tomasdel Newell’s Old Boys. De, che tipo di giocatore é? Quali sono le sue principali caratteristiche?Tomasè un centrocampista, classe 2005, del Newell’s Old Boys, cui apodo è “Mata”, è un giocatore duttile, versatile. Capace di giostrare sia da mezzala che da vertice basso in un centrocampo a due o in un centrocampo a tre. Giocatore moderno, capace di rivestire più ruoli ed è un ragazzo che ha mostrato grandenel 2024, l’anno in cui è salito agli onori della cronaca della Prima Squadra, mettendo insieme 17 presenze, tra cui 13 da titolare.