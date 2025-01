Chiccheinformatiche.com - Vi è mai capitato di ricevere una telefonata anonima o con un numero sconosciuto? E’ una truffa

Vi è mai successo diunao da un? Magari avete risposto, senza però sentire alcuna voce dall’altra parte. Non è una coincidenza: potrebbe trattarsi di unatelefonica. Negli anni, i raggiri sono diventati sempre più sofisticati, e non sorprende che in Italia le truffe telefoniche siano in aumento.telefonica cono con un, dati allarmantiNegli ultimi sei mesi del 2024, il portale antiche raccoglie segnalazioni da 170 operatori del settore energetico ha registrato 3.500 casi. Molte di queste riguardano chiamate che riattaccano dopo pochi secondi, legate sia a truffe che a telemarketing. Nel caso delle truffe telefoniche, spesso i numeri provengono dall’estero, e l’obiettivo è indurvi a richiamare.