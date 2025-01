Agi.it - "True food" il database che censisce 50.000 alimenti trasformati

AGI - Oltre 50.000 cibipresenti negli scaffali dei supermercati "alimentano", un innovativosviluppato da ricercatori del Mass General Brigham, pubblicato sulla rivista Naturee disponibile al pubblico. Si tratta di uno strumento prezioso per fare formazione ed educazione al consumatore sulla qualità dei prodotti da mettere nel carrello, per i decisori politici sul grado di lavorazione deglipiù diffusi in tre grandi supermercati americani e sulla necessità di regolamentare l'offerta alimentare. Utilizzando un algoritmo, i ricercatori hanno analizzato le offerte degli store selezionati, assegnando un punteggio agliin base al grado di lavorazione, completando poi la valutazione con l'analisi delle categorie die della scelta disponibili nei diversi negozi.