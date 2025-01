Ilnapolista.it - Se il Milan non può ingaggiare sia Rashford che Walker è per colpa della Brexit (Telegraph)

Ilè alla ricerca di un difensore e di un attaccante in questo mercato di gennaio. La squadra di Conceiçao ha un evidente bisogno di rinforzare una rosa che sembrava molto forte ma che non ha raggiunto nessun risultato sperato (se non la vittoria in rimonta in Supercoppa italiana). Il neo-allenatore portoghese dovrà aiutare la società nel decidere quale reparto rinforzare poiché, a detta anche del The, vi sono limitazioni importanti dovute ai passaporti extra-comunitari. E l’Inghilterra ormai si è tirata fuori dall’Unione Europea da più di qualche anno (ilgià pullula di inglesi in squadra e dovrà scegliere uno tra).Ilnon potrà prendere siache(The)Di seguito quanto scrive il noto quotidiano inglese:“I rossoneri hanno mostrato un interesse concreto per entrambi i giocatoriPremier League, ma possono ingaggiarne solo uno a causa delle regoleSerie A sugli acquisti di giocatori non appartenenti all’Unione Europea.