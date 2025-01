Lapresse.it - Scudo penale, Nordio: “Mai parlato di impunità per gli agenti”

Carlosi è espresso per la prima volta da quando il governo Meloni ha messo sul tavolo politico loper le forze dell’ordine. Per il ministro della Giustizia la legge si farà ma non sarà inserita nel ddl Sicurezza.: “Non si è maidiinteso come”“Non si è maidiinteso come” e la norma “sarà messa in un provvedimento a parte, sicuramente non adesso nel ddl Sicurezza” in esame al Senato. Si tratterà di un decreto? “la forma la troveremo” ma “per toccare il codice di procedurabisogna essere molto prudenti”, ha detto il Guardasigilli uscendo dall’Aula della Camera.“Le maggiori tutele che riguardano tutti i cittadini derivano da una distonia tra l’istituzione dell’informazione di garanzia e del registro degli indagati, che dovrebbe servire a garantire la difesa di chi è sottoposto a un’indagine e che invece si sono trasformati in un marchio di infamia, in una condanna anticipata e talvolta addirittura in una preclusione alla assunzione di cariche pubbliche”, ha sottolineato