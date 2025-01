Lanazione.it - Prato, nuovo presidio dei Carabinieri al Serraglio: apertura a fine febbraio

Firenze, 15 gennaio 2025 – Non c’è più da aspettare molto, e a dirlo è l'assessore al centro storico Diego Blasi: “In questa prima parte dell'anno sarà aperto unalla stazione delgestito dall'Associazione Nazionale dei”, che arriva dopo l'deldelle associazioni in piazza San Domenico. L’associazionein congedo aveva presentato da tempo un progetto per la creazione di una sede nel fondo che fino al 2020 ospitava l’edicola. Un progetto del quale si era occupato anche l’ex presidente del consiglio Pd, Grabriele Alberti perché capace di alleggerire ildai problemi di spaccio e degrado. La burocrazia poi ci aveva poi messo lo zampino: nonostante il progetto fosse stato approvato da Ferrovie dello Stato, che ha concesso in uso gratuito l’uso del fondo, nonostante fossero stati trovati i finanziamenti e ci fosse il benestare del Comune, a due anni di distanza mancava il nulla osta della Sovrintendenza.