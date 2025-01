.com - Pallamano / Buona la prima per l’Italia del dt Trillini ai Mondiali: 32-25 alla Tunisia

Netta affermazione degli Azzurri al debutto nel Campionato del Mondo: diversi cingolani in tribuna in DanimarcaCINGOLI, 15 gennaio 2025 –del dt cingolano Riccardoinizia il Campionato Mondiale con una vittoria da applausi. Gli azzurri, infatti, ieri hanno battuto 32-25 lanella gara dellagiornata del gruppo B del preliminary round del Mondiale 2025. Riccardointervistato al termine del matchLa nostra Nazionale ha dominato l’incontro, esprimendo una bellissimaveloce, fatta di repentini capovolgimenti di fronte. Il mattatore della serata è stata Leo Prantner, classe 2001 di Merano (Bolzano) che gioca in Germania, autore di ben 10 reti. Si tratta del secondo storico successo della Nazionale Italiana in un Campionato del Mondo, dopo quello del 22 maggio 1997 per 15-21 in Giappone contro l’Argentina nel gruppo B del preliminary round.