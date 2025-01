Panorama.it - Medio Oriente: Accordo tra Israele e Hamas sulla tregua e gli ostaggi

Il primo ministro del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim bin Jabr Al Thani, ha annunciato ufficialmente mercoledì sera, durante una conferenza stampa, il raggiungimento di unper la liberazione deglie un cessate il fuoco tra.«Siamo lieti di annunciare, insieme a Qatar, Egitto e Stati Uniti, il successo degli sforzi di mediazione congiunti. Le parti coinvolte nel conflitto nella Striscia di Gaza hanno concordato uno scambio di prigionieri ee dichiarato un cessate il fuoco, con l'obiettivo di stabilire unapermanente tra le due fazioni», ha dichiarato il Primo Ministro. Sheikh Al Thani ha ringraziato in particolare Steve Witkoff, inviato speciale di Trump per il, per il suo contributo al raggiungimento dell', e Brett McGurk, coordinatore della Casa Bianca per il, per il suo impegno.