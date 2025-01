Lanazione.it - La Forca serve l’ultimo piatto: addio al ristorante della gente. “I nostri clienti hanno pianto”

Firenze, 15 gennaio 2025 - Premessa: l’istantanea ricerca su Google potrebbe nuocere ai deboli di cuore. Sulla barra di ricerca, digitare ‘pizzeria La, piazza Alberti, Firenze’. Risultato? “Chiuso definitivamente”. Choc, incredulità mista a una punta di sdegno. Ma come? Non può essere. Tocca verificare di persona. Martedì pomeriggio, ore 15.solicchio bacia Campo di Marte, ma le folate di vento tagliano le mani. Impossibile non riconoscere l’iconica palazzina che ospita da oltre 50 anni un’istituzione culinaria come La. La pizzeria di fiducia del dopo calcetto di intere generazioni. Estremamente popolare, rionale, accogliente. Un concentrato di spirito e tradizione viola. Come i giocatori trascorrevano serate seduti con le gambe sotto al tavolo delnel post partita, essendo a due passi dal Franchi, narrano le leggende.