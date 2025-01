Ilgiorno.it - Kilimangiaro, Luigi inizia la salita

Leggi su Ilgiorno.it

L’impresa è cominciata., Massimo e Alberto sono in marcia verso la vetta del. Dopo il viaggio aereo da Malpensa ad Adis Abeba,Degli Occhi, 14enne di Milano con un grave disturbo dello spettro autistico, il suo tutor e coach Massimo Magnocavallo, 62 anni di Oggiono, istruttore di alpinismo giovanile e fondatore dell’associazione Supersportivi, e il fotografo lecchese Alberto Locatelli, 68 anni, ex volontario del Soccorso alpino, sono volanti ad Arusha, in Tanzania. Poi si sono messi subito in marcia verso il campo 1, a 2.700 metri alle falde del, la più alta montagna del Continente nero. Da cronoprogramma impiegheranno 4 giorni per raggiungere la cima del tetto d’Africa. La via che hanno scelto è quella da Marangu. "Dal punto di vista alpinistico non dovrebbe essere molto impegnativa – spiega Massimo -.